Nazilli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı 75 yaşındaki yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, ağır yaralandı.
F.T, idaresindeki 09 R 8483 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye (75) çarptı.
Haber verilmesi üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.G'yi önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel