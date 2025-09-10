Haberler

Nazilli'de Motosiklet Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Nazilli'de bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü M.A. (37) ağır yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

M.A. (37) yönetimindeki 09 AJS 456 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi 441 Sokak'taki boş arazide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
