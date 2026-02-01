Haberler

Aydın'da kuyumcudan yüzük çalınması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcudan altın yüzük çalan M.C.A., güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anların ardından yakalandı. Kuyumcu, hırsızlığı fark ederek polisi bilgilendirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuyumcudan altın yüzük çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli, gözaltına alındı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir kuyumcu, tabladaki altın bir yüzüğün çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin M.C.A. olduğunu belirledi.

M.C.A. saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Şüphelinin tezgahtaki yüzüğü çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yüzükleri deneyen şüphelinin, kuyumcunun tablalardan birini vitrine koyduğu sırada diğer tabladaki yüzüklerden birini alarak cebine koyduğu yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar