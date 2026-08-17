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Nazilli'de kaynak yangını söndürüldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde oto bakım servisinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oto bakım servisinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sanayi Mahallesi 517 Sokak'ta H.U'ya ait bir oto bakım servisinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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