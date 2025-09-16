Nazilli'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, daha sonra Recebbey İlkokulunda devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli'nin eğitim öğretimde elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Nazilli'de 30 bin öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen ile yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Şimşek, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Program öğrencilerin şiirler okuması ve gösterilerilerle sonra erdi.