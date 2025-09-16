Haberler

Nazilli'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, eğitimdeki başarıları vurgulayarak yeni eğitim yılı için iyi dileklerde bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, daha sonra Recebbey İlkokulunda devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli'nin eğitim öğretimde elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Nazilli'de 30 bin öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen ile yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Şimşek, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Program öğrencilerin şiirler okuması ve gösterilerilerle sonra erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.