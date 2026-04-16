Aydın'da hemzemin geçitte bayılan kişi nedeniyle tren seferinde gecikme yaşandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hemzemin geçitte bir kişinin bayılması nedeniyle tren seferinde kısa süreli gecikme yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet ile Turan mahallelerinin kesişimindeki hemzemin geçitte yaya olarak ilerleyen F.Y. rayların arasında baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yakında bulunan tren istasyonundaki yetkililere de bilgi verildi.

Bu sırada İzmir-Isparta seferi için istasyonda bekleyen Güller Ekspresi'nin hareket saati ertelendi.

F.Y'nin ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından tren yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle hareket etti.