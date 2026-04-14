Haberler

130 gönüllüden oluşan NABED Bandosu kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği tarafından oluşturulan 'Gönüllüler Bandosu', Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek. 130 gönüllü, 11 Mayıs'ta 'Birlikte Yürüyoruz, Engelleri Aşıyoruz' temasıyla sokaklarda olacak.

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği tarafından gönüller bandosu kuruldu. 130 gönüllüden oluşan NABED Gönüllüler Bandosu, her cumartesi günü bir araya gelip 3 saatlik çalışma yapıyor. Her yaştan kadın ve erkekten oluşan bando Engelliler Haftası'na hazırlanıyor. Bando, Engeliler Haftası çerçevesinde 11 Mayıs'ta, 'Birlikte Yürüyoruz, Engelleri Aşıyoruz' sloganı ile Nazilli sokaklarında farkındalık için yürüyecek.ABED Gönüllüler' Bandosu çalıştırıcısı Ali Can Dinç, " Aramızda 5 engelli ve her meslek grubundan arkadaşlarımız bulunuyor.Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki biz hiç kimseyi engelli veya engelsiz diyerekten ayırmıyoruz. Bu yürüyüşümüzün mesajı çok net. Asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Müziğin birleştirici gücü ile sesimizi yükseltiyor, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.Bugün burada çaldığımız her nota, daha erişilebilecek toplum için çağrıdır. Farkındalık yürüyüşümüzü Nazilli ilçesinde belirlenecek olan güzergahta 11 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Talep geldiğinde yürüyüşlerimizi Nazilli dışında da gerçekleştireceğiz" dedi.

Dinç, engelli bireylerin yalnız olmadıklarını, toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını ve engellerin ancak dayanışma ile aşılabileceğini göstermek istediklerini de kaydetti. "Müziğin, birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyor; attığımız her adımda farkındalığı büyütmeyi hedefliyoruz" diyen Dinç, "Bu projemiz; engelli bireylerin sesi olmak, toplumsal farkındalık yaratmak ve aslında hepimizin bir bütün olduğunu göstermek amacıyla hayata geçirilmiştir. Hiçbir ayrım gözetmeden ortak bir amaç etrafında buluşan 130 kişilik gönüllü ekibimizle, tören ve yürüyüşlerde sergileyeceğimiz gösteriler için çalışmalarımıza büyük bir özveri ve heyecanla devam ediyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı

Süper Lig devinin milli yıldızıyla evlilik yolunda ilk adımı attı

Trump’tan Meloni’ye sert sözler: Cesur sanıyordum, yanılmışım

İstediklerini alamadığı Avrupa liderini defterden sildi: Yanılmışım
2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü

2 bin 504 yıla çaptırılmıştı! Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

ABD her yerde onu arıyor! Başına koydukları ödül öyle böyle değil
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

Henüz 17 yaşındaydı! Liseli Sude'den acı veda