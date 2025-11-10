Nazilli'de Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mehmet Yağcıoğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Nazilli- Aydın kara yolunda meydana geldi. B.B. yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil, bisikletli Mehmet Yağcıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağcıoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağcıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.B'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
