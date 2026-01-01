Aydın'da tüfekle vurulan 22 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin akrabası tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlhan Yıldız'ın (22) ölümüyle ilgili dün gözaltına alınan akrabası T.Y'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

T.Y'nin ifadesinde, Yıldız'la beraber kuş avlamak için hazırlık yaptıklarını, bu sırada onu kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Akpınar Mahallesi'nde dün İlhan Yıldız'a ait evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, evin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan Yıldız, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sırasında Yıldız'ın yanında bulunan akrabası T.Y, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.