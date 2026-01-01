Haberler

Aydın'da tüfekle vurulan 22 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin akrabası tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki İlhan Yıldız'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan akrabası tutuklandı. Olayda, Yıldız'ın kazara vurulduğu iddia ediliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlhan Yıldız'ın (22) ölümüyle ilgili dün gözaltına alınan akrabası T.Y'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

T.Y'nin ifadesinde, Yıldız'la beraber kuş avlamak için hazırlık yaptıklarını, bu sırada onu kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Akpınar Mahallesi'nde dün İlhan Yıldız'a ait evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, evin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan Yıldız, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sırasında Yıldız'ın yanında bulunan akrabası T.Y, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır