Nazilli'de Apartman Dairesinde Yangın
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar çatıya çıkarıldı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaçay Mahallesi 257 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.

Dumanın dağılmasının ardından apartman sakinleri kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
