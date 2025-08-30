Nazilli'de Amonyak Gazı Sızıntısı: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde amonyak gazı sızıntısından etkilenen 5 fabrika işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında, gece henüz belirlenemeyen nedenle amonyak gazı sızıntısı meydana geldi.

Sızıntı, fabrikanın yakınındaki dondurucu ve soğutucu üretimi yapan başka bir fabrikada gece vardiyasında çalışan 5 işçiyi etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, göz yanması ve solunum güçlüğü şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.