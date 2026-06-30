Nazilli'de otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Nisanur Karais'e otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.
A.Ü. idaresindeki 09 APM 364 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Nisanur Karais'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karais'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik