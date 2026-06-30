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İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi Protestosunda Gözaltına Alınan 89 Kişi Serbest Bırakıldı

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İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden 89 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da dün farklı noktalarda NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Komiteleri, Gençlik Komünleri ve Özgür Üniversite Hareketi üyelerinin aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 89 kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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