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NATO Protestosunda Gözaltına Alınan 5 Avukatın Serbest Bırakılmasına Karar Verildi

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Ankara'daki NATO Zirvesi karşıtı eylemlerde gözaltına alınan Halkevleri, TİP ve Devrim Partisi'nden 5 avukat, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi'nin protesto edildiği eylemde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne karşı eylemler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara Kurtuluş Parkı ile Dikmen Caddesi'nde düzenlenen NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Avukatların sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

Öte yandan, NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi'nden 6 avukat ile Türkiye Komünist Partisi'nden 3 avukatın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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