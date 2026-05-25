İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda emniyet ve jandarma birimlerince sunumlar yapıldı, tedbirler ele alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 36'ncı NATO Zirvesi'ne ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda; Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
