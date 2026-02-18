Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter'in Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina ile görüştü.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede, NATO'nun güneyli ortaklarıyla ilişkileri ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin konular ele alındı.