Haberler

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Javier Colomina ile NATO'nun güneyli ortaklarıyla ilişkileri ve yaklaşan NATO Zirvesi'nin gündemini görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter'in Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina ile görüştü.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter'in Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Colomina ile görüştü.

Görüşmede, NATO'nun güneyli ortaklarıyla ilişkileri ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Şah Yılmaz -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı