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Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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NATO Liderler Zirvesi nedeniyle başkentte polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulamada şüpheli araç ve kişiler kontrol edilirken, Polis Özel Harekat ekipleri de güvenlik önlemlerine katıldı.

Başkentte, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

Ekiplerce, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.

Denetimlerde, Polis Özel Harekat ekipleri de yer alarak güvenliği sağladı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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