Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Colomina ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterin Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina ile bir araya gelerek, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA