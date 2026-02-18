Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Colomina ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Javier Colomina ile Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin gündemine dair önemli konuları ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterin Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina ile bir araya gelerek, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterin Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina ile görüştü. Görüşmede, NATO'nun Güneyli Ortaklarıyla ilişkileri ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin konular ele alındı."

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

