NATO-Çin Askeri Personel görüşmelerinin 9'uncusu Brüksel'de yapıldı

NATO ve Çin'in üst düzey askeri yetkilileri, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda uluslararası güvenlik konularını ele alan önemli bir toplantıda bir araya geldi.

NATO ve Çin'den üst düzey askeri personeli bir araya getiren NATO-Çin Askeri Personel görüşmelerinin 9'uncusu Brüksel'de gerçekleştirildi.

NATO'nun yazılı açıklamasına göre, heyetler, dün NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

NATO tarafından toplantının açılışını Uluslararası Askeri Karargah (IMS) Genel Direktörü Korgeneral Remigijus Baltrenas yaparken, görüşmelere IMS İşbirliğine Dayalı Güvenlik Dairesi Direktörü Tümgeneral Eray Üngüder başkanlık etti.

Çin tarafında ise görüşmelerin başkanlığını Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) Uluslararası Askeri İşbirliği Ofisi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Guo Hongtao yürüttü.

Taraflar, görüşmede, NATO'nun rolü, PLA'nın modernizasyon çabaları, uluslararası güvenlik ortamı ile silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin öncelikler ve zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın