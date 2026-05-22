NATO yetkilisi Hamilton, Türkiye'nin Ankara Zirvesi'ne mükemmel ev sahipliği yapacağını belirtti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Büyükelçi Kevin Hamilton, Türkiye'nin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne "harika Türk misafirperverliğiyle" başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını ifade etti.

Büyükelçi Hamilton, "NATO-Sırbistan 2026" askeri tatbikatını gözlemlemek için geldiği Sırbistan'ın güneyindeki Bujanovac kenti yakınındaki Borovac Eğitim Alanı'nda, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamilton, düzenlenen tatbikatın NATO ile Sırbistan arasındaki ortaklığın ve pratik işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Balkanlar'daki güvenlik durumunu genel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli olarak değerlendirdiklerini belirten Hamilton, NATO'nun bu istikrara bağlı olduğunu söyledi.

Kosova'yı da ziyaret ettiğini kaydeden Hamilton, Kosova'daki kurumlarla ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) liderliğiyle görüştüğünü aktardı.

Hamilton, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek Kosova'daki güvenlik durumunun da istikrarlı olduğunu dile getirdi.

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hamilton, "Türkiye'nin bu önemli zirveye Ankara'da ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz. Her zaman olduğu gibi o harika Türk misafirperverliğiyle ev sahipliği konusunda mükemmel bir iş çıkaracaklarını biliyoruz." dedi.

Hamilton, Ankara'daki zirvenin savunma üretiminin artırılması, Ukrayna'ya destek ve müttefiklerin savunma harcamaları olmak üzere üç temel başlık etrafında şekilleneceğini vurguladı.