MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, ülkenin hava sahasına yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek, dikkatle takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
