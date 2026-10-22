NATO'nun üst düzey nükleer danışman grubu Helsinki'de nükleer modernizasyonu görüştü

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NATO Nükleer Planlama Grubu'na (NPG) üst düzey danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Yüksek Düzeyli Grubun dün Helsinki'de toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda İttifak'ın nükleer yeteneklerini modernize etme ve nükleer planlama kapasitesini güçlendirme konusunda istişarelerde bulunulduğu aktarıldı.

Nükleer gücün, müttefiklerin güvenliğinin "en büyük garantisi" olduğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin, NATO'nun nükleer caydırıcılığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "NATO, barışı korumak, zorlamayı önlemek ve saldırganlığı caydırmak amacıyla nükleer duruşunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA