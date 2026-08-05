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NATO'dan Ukrayna'ya Acil Hava Savunma Sözü

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NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin sağlanması için müttefiklerle değerlendirme yaptığını açıkladı. Rusya'nın son füze ve SİHA saldırılarına dikkat çekildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptıklarını aktaran Rutte, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine yönelik son füze ve insansız hava aracı saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Rutte, "Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi değerlendiriyorum." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının yazılı açıklamasında, Rus ordusunun, ülkeye 24'ü balistik olmak üzere 28 füze ile 115 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, gece Kiev ile Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerine yönelik yoğun saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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