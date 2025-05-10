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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna için 30 Günlük Ateşkes Desteği

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna için 30 Günlük Ateşkes Desteği
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın barışı için Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin 30 günlük ateşkes çağrısına destek verdiklerini açıkladı ve kararlılık mesajı ile Ukrayna'ya sürekli destek vurgusu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna için Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin 30 günlük ateşkes talebine desteğini açıklayarak, "kararlılık ve Ukrayna'ya desteğe devam" mesajı verdi.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı garanti altına almak için çabaları ilerletmek üzere bu sabah bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonundaki 20'den fazla lidere katıldığını duyurdu.

Genel Sekreter, "Bu, 30 günlük koşulsuz bir ateşkesle başlayıp sürekli, somut destekle devam ettirilmelidir. Bugünkü toplantımızdan, kararlı olduğumuz ve Ukrayna'nın yanında olmaya devam ettiğimiz açıkça anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Kiev'e ulaşmıştı.

Ortak açıklamalarında Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade eden Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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