Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Polonya'daki Patlama Üzerine Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'daki Varşova-Lublin demir yolu hattında gerçekleşen patlama hakkında ülkedeki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Rutte, olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'da dün Varşova-Lublin demir yolu hattında meydana gelen patlama hakkında ülke yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını aktardı.

Rutte, Brüksel'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Polonya'nın sabotaj eyleminden kaynaklandığını açıkladığı olay hakkındaki soruyu yanıtladı.

Varşova-Lublin demir yolu hattında meydana gelen patlama hakkında ülke yetkilileriyle "yoğun bir şekilde" temas halinde olduğunu belirten Rutte, olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonlanmasını beklemek gerektiğini kaydetti.

Rutte, Belçika'daki dron faaliyetleri hakkında da Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile temas halinde olduğunu ifade ederek "Birçok müttefikin Belçika'ya somut destek sağladığını biliyorum. Müttefiklerimizle yakın temas halinde olmak ve ihtiyaç duyulan her türlü yardımın ilgili ülkeye ulaşmasını sağlamak NATO'nun tipik rolüdür." dedi.

Finlandiya'nın kuzeydeki uzmanlığının önemli olduğunu söyleyen Rutte, "Ayrıca, denizaltındaki kritik altyapımıza yönelik tehditleri ele almak için ocak ayında Helsinki'de başlattığımız Baltık Nöbeti projesine de katkıda bulunuyorsunuz. Bu girişim son derece etkili olmuştur ve Finlandiya ile Baltık Denizi çevresindeki diğer müttefiklerin ulusal kapasiteleriyle yürüttükleri çalışmaları değerli bir şekilde tamamlamaktadır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rutte, Helsinki'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Kiev'e yaklaşık 3,8 milyar avroluk destek verdiğini belirterek "Önceliklerimiz net: Müttefiklerin savunma harcamalarını yerine getirmek, savunma sanayisi kapasitesini artırmak ve Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi sürdürmek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'ya yönelik ekonomik baskının da önemli olduğunu vurgulayan Rutte, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın enerji sektörüne karşı yaptırımları ve AB'nin sonuncu yaptırım paketinin Moskova'yı "daha fazla kısıtlayacağını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'daki savaştan sonra bile tehdit oluşturacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Rutte'yle görüşmesinde, Ukrayna'ya destek ve NATO'nun savunmasıyla caydırıcılığını artırmanın yollarına odaklandıklarını aktardı.

Rusya'nın müzakere masasına gelme niyeti göstermediğini savunan Stubb, Moskova'ya karşı yaptırımların artırılması, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik olarak daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, "Ukrayna'daki savaş bittikten sonra bile Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edeceği açıktır. NATO ve Avrupa, bu tehditlere yanıt vermek için savunmamızı güçlendirmeye devam etmelidir." diye konuştu.

Rusya'nın hibrit savaş teknikleriyle NATO ve AB'nin "birliğini sınadığını" kaydeden Stubb, "Toplumlarımızı ve kapasitemizi güçlendirmeli, aynı zamanda soğukkanlılığımızı koruyarak birlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

Stubb, ABD'nin Avrupa'da askeri varlığını azaltmasına ilişkin soruyu bu konuda "radikal değişiklik" olacağına dair işaret olmadığı ve ABD'nin kıtadaki varlığını sürdürmesinin herkesin yararına olacağı şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez tutanaklara geçti
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.