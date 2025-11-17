NATO Genel Sekreteri Rutte'den Polonya'daki Patlama Üzerine Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'da dün Varşova-Lublin demir yolu hattında meydana gelen patlama hakkında ülke yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını aktardı.

Rutte, Brüksel'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Polonya'nın sabotaj eyleminden kaynaklandığını açıkladığı olay hakkındaki soruyu yanıtladı.

Varşova-Lublin demir yolu hattında meydana gelen patlama hakkında ülke yetkilileriyle "yoğun bir şekilde" temas halinde olduğunu belirten Rutte, olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonlanmasını beklemek gerektiğini kaydetti.

Rutte, Belçika'daki dron faaliyetleri hakkında da Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile temas halinde olduğunu ifade ederek "Birçok müttefikin Belçika'ya somut destek sağladığını biliyorum. Müttefiklerimizle yakın temas halinde olmak ve ihtiyaç duyulan her türlü yardımın ilgili ülkeye ulaşmasını sağlamak NATO'nun tipik rolüdür." dedi.

Finlandiya'nın kuzeydeki uzmanlığının önemli olduğunu söyleyen Rutte, "Ayrıca, denizaltındaki kritik altyapımıza yönelik tehditleri ele almak için ocak ayında Helsinki'de başlattığımız Baltık Nöbeti projesine de katkıda bulunuyorsunuz. Bu girişim son derece etkili olmuştur ve Finlandiya ile Baltık Denizi çevresindeki diğer müttefiklerin ulusal kapasiteleriyle yürüttükleri çalışmaları değerli bir şekilde tamamlamaktadır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rutte, Helsinki'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Kiev'e yaklaşık 3,8 milyar avroluk destek verdiğini belirterek "Önceliklerimiz net: Müttefiklerin savunma harcamalarını yerine getirmek, savunma sanayisi kapasitesini artırmak ve Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi sürdürmek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'ya yönelik ekonomik baskının da önemli olduğunu vurgulayan Rutte, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın enerji sektörüne karşı yaptırımları ve AB'nin sonuncu yaptırım paketinin Moskova'yı "daha fazla kısıtlayacağını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'daki savaştan sonra bile tehdit oluşturacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Rutte'yle görüşmesinde, Ukrayna'ya destek ve NATO'nun savunmasıyla caydırıcılığını artırmanın yollarına odaklandıklarını aktardı.

Rusya'nın müzakere masasına gelme niyeti göstermediğini savunan Stubb, Moskova'ya karşı yaptırımların artırılması, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik olarak daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, "Ukrayna'daki savaş bittikten sonra bile Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edeceği açıktır. NATO ve Avrupa, bu tehditlere yanıt vermek için savunmamızı güçlendirmeye devam etmelidir." diye konuştu.

Rusya'nın hibrit savaş teknikleriyle NATO ve AB'nin "birliğini sınadığını" kaydeden Stubb, "Toplumlarımızı ve kapasitemizi güçlendirmeli, aynı zamanda soğukkanlılığımızı koruyarak birlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

Stubb, ABD'nin Avrupa'da askeri varlığını azaltmasına ilişkin soruyu bu konuda "radikal değişiklik" olacağına dair işaret olmadığı ve ABD'nin kıtadaki varlığını sürdürmesinin herkesin yararına olacağı şeklinde yanıtladı.