NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Rutte, Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İran ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Rutte, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.