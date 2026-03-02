Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran ve bölgedeki güvenlik durumunu görüştüklerini belirterek, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran ve bölgedeki güvenlik durumunu görüştüklerini belirterek, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulundu.

Rutte, Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İran ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Rutte, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var