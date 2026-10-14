NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa ordusunu egemenlik gerekçesiyle mümkün görmedi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." dedi.

Rutte, Estonya'daki Tallinn Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) içinde NATO'dan ayrı, birbirini tekrarlayan yapılar oluşturulursa "kimin ne yapacağına karar vermenin haftalar süreceğini, karar verilen anda zor durumda kalınacağını, kimsenin bunu istemeyeceğini" söyledi.

Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Rutte, "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO'nun 32 ayrı ulusal ordunun birlikte çalışmasını sağlayabilen bir komuta kontrol sistemine sahip olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerdiği "Avrupa Güvenlik Konseyinin" oluşturulması halinde NATO'yla beraber çalışacağı düşüncesini aktaran Rutte, "Çünkü AB, dayanıklılık söz konusu olduğunda ve hibrit konularla ilgili meselelerde de kendi sorumluluğuna sahiptir." diye konuştu.

Dron ve dron karşıtı teknoloji "hızla geliştirilmeli"

Rutte, dron teknolojisinin sürekli değiştiğini vurgulayarak "Hızla, daha da geliştirmeye ihtiyacımız olan konulardan biri de dron ve dron karşıtı teknolojimizdir." dedi.

Ayrıca Rutte, Polonya'da NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan edindiği derslerin analiz edildiği merkezin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Hava savunmasında da çok katmanlı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Rutte, "Kendimizi ve özellikle de şehirlerimizle kritik altyapımızı, her katmanda uygun maliyetli şekilde koruyabildiğimizden emin olmalıyız." diye konuştu.

Rutte, hibrit saldırıların ne zaman 4. veya 5. madde kapsamında silahlı saldırı niteliği taşıdığı sorusunu, "Bu konuda bilerek muğlak tutum sergiliyoruz çünkü Rusların ya da kötülüğümüzü isteyen başka herhangi bir ülkenin daha fazla bilgi sahibi olmasını istemiyoruz." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA