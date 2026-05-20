NATO: Ankara Zirvesi, müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacağını belirtti.

?Rutte, İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mevcut güvenlik ortamının çok daha tehlikeli olduğunu söyleyen Genel Sekreter Rutte, bu nedenle NATO müttefiklerinin güvenliği sağlamak için birlikte çalışmasının kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Rutte, Rusya'nın Avrupa ve Atlantik güvenliği için "en büyük tehdit" olmaya devam ettiğini belirterek müttefiklerin aynı zamanda siber saldırı ve sabotaj gibi tehditlere de maruz kaldığını aktardı.

İsveç'te müttefiklerin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna ve Orta Doğu olacağına işaret eden Mark Rutte, Hürmüz Boğazı konusunda müttefiklerin harekete geçtiğine dikkati çekti.

Rutte, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının seyrüsefer serbestisine ve küresel ticarete doğrudan bir saldırı olduğunu, halihazırda birçok ülkenin seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik planlar etrafında bir araya geldiğini belirtti.

Esas meselenin ise icraat olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun doğrudan dahil olmasına ilişkin bazı gayriresmi tartışmalar yürütüldüğünü, durumun dinamik olduğunu dile getirdi.

Müttefiklerin Lahey Zirvesi'nde savunma harcamaları konusunda tarihi bir karar aldığını anımsatan Rutte, "Bu nedenle Ankara Zirvesi, müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacak. Mesele artık daha fazlasını yapmamız gerekip gerekmediği değil. Asıl soru, müttefiklerin taahhütleri ne kadar hızlı şekilde kabiliyetlere dönüştürebileceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'da beklentim, Lahey'de olduğu gibi ses getirecek bir çıkış yapılması"

AA muhabirinin, "İç ve dış sınamaların arttığı bu dönemde Ankara Zirvesi'nden beklentileriniz nelerdir? NATO'nun bu zirveden daha güçlü çıkmasını öngörüyor musunuz?" sorularını yanıtlayan Rutte, halihazırda da NATO'nun güçlü olduğunu, Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını artırdığını ifade etti.

Mark Rutte, NATO'nun demokrasilerden oluşan bir ittifak olduğunu dile getirerek, iç tartışmaların esasen doğal olduğunu ve İttifakı daha da güçlendirdiğini düşündüğünü aktardı.

Ankara Zirvesi'nin halihazırda İttifak açısından en büyük sorunlardan birine odaklanmasını beklediğini kaydeden Rutte, "Mesele, yalnızca savunma harcamalarımızı nasıl artıracağımız değil, aynı zamanda bunu daha etkili şekilde daha fazla savunma kapasitesine nasıl dönüştüreceğimizdir." dedi.

Rutte, "Ankara'da beklentim, Lahey'de olduğu gibi ses getirecek bir çıkış yapılması ve bunun savunma sanayisi kapasitesinde kayda değer bir artış sağlamasıdır." diye konuştu.