NATO'dan Yolsuzluk İddialarına Sıfır Tolerans Vurgusu

Güncelleme:
NATO Destek ve Tedarik Ajansı'nda görev yapan 3 eski çalışanın yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından NATO, yolsuzluk ve dolandırıcılığa karşı sıfır tolerans politikasının sürdüğünü açıkladı. NSPA, yolsuzlukla mücadele için yeni soruşturma birimi kurdu.

NATO, temel hizmet sağlayıcısı ajansı olan NATO Destek ve Tedarik Ajansında (NSPA) görev yapan 3 eski çalışanın yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili, "NATO'nun yolsuzluk veya dolandırıcılığa karşı sıfır tolerans politikası bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, konuyla ilgili açılan davalar bağlamında NSPA'nın, ulusal kolluk kuvvetleriyle işbirliğini kendiliğinden başlattığı ve mevcut ile eski bazı ajans personeline yönelik iddia edilen suç faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturmalara tam destek vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.

"NATO'nun yolsuzluk veya dolandırıcılığa karşı sıfır tolerans politikası bulunmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, dolandırıcılık ve yolsuzluğun önlenmesi, tespiti ve bunlara karşı önlem alınmasına ilişkin 2022 tarihli NATO genel stratejisi temelinde, NSPA'nın 2023 yılında kendi soruşturma birimini kurduğu aktarıldı.

12 Mayıs'ta Belçika Federal Savcılığı'nın 3 eski ve mevcut NSPA çalışanının işlevsel dokunulmazlığının kaldırılması için NATO Genel Sekreteri'ne talepte bulunduğu, Genel Sekreter'in de bu talebi aynı gün kabul ettiği ifade edilen açıklamada, NATO'nun devam eden ulusal adli soruşturmaları ve yargı süreçlerini etkilememek adına, halihazırda davalar hakkında daha fazla yorumda bulunamayacağı belirtildi.

Genel Sekreter ile NSPA Genel Direktörü'nün, NATO Karargahı ve NSPA personeli arasında ortak bir soruşturma görev gücü kurduğu kaydedilen açıklamada, "Bu adım, soruşturma kapasitesini artırmak ve ajans personeli ile ajansla iş yapan yükleniciler tarafından gerçekleştirilebilecek olası dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarını kapsamlı biçimde soruşturmak amacıyla atılmıştır." bilgisi verildi.

NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajansı olan NSPA'da görev yapan 3 eski ve mevcut çalışanın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan kişilerin NATO ile yüksek meblağlı sözleşmeler yapmaya çalışan savunma şirketlerine gizli bilgi aktarmış olabileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
