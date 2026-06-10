Haberler

NATO müttefikleri, Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Sözcüsü Allison Hart, Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin Karadeniz'deki güvenliği ele alan görüşmeler yaptığını duyurdu. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğu kanadında İHA ve deniz araçlarıyla ilgili olayların arttığı belirtildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin üyelerinin Karadeniz'deki güvenliği ele alan görüşmeler yaptığını bildirdi.

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, müttefik topraklarının her karışını koruma taahhüdünün NATO'nun değişen güvenlik ortamına sürekli uyum sağlamasını gerektirdiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadında insansız hava ve deniz araçlarıyla ilişkili olayların arttığını belirten Hart, bu zorlukların üstesinden gelmek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hart, bu kapsamda Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin bugün Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler yaptığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) zaman zaman Estonya, Letonya, Romanya gibi NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin hava sahasını ihlal ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Adana'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı

Davetsiz misafir bakkala daldı
Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti