NATO'dan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin açıklama

NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı yönündeki açıklamasının ardından, müttefiklerin Akdeniz'de halihazırda ilave güvenlik sağlamak için adım attıklarını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Müttefikler Akdeniz'de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı." ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti."

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın