National Geographic'ten Kapadokya'ya Önemli Tanıtım

National Geographic'in sosyal medya hesabında, Göreme'nin tanıtıldığı video paylaşıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 46 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımda, sıcak hava balonlarının gökyüzünü renklendirdiği görüntülerden, kaya oyma kiliselere kadar birçok simgesel detay yer aldı.

Sadece Kapadokya'nın görsel güzelliklerinin değil, aynı zamanda kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik çabaların da ön plana çıkarıldığı video beğeni topladı.

"Kapadokya tüm dünyaya açılan bir pencere"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, paylaşımı bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kapadokya tüm dünyaya açılan bir pencere, yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir coğrafya değil, aynı zamanda geleceğe bırakılacak evrensel bir mirastır. National Geographic gibi saygın bir platformda yer almak, bu değerli mirası tüm dünyaya anlatmak için bize eşsiz bir fırsat sunuyor."

Tanıtımın yalnızca turizm değil, sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslanbay, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, bu tür uluslararası tanıtımları yalnızca birer turistik çağrı olarak değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.