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Çin'de Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresinin (NATCM) eski Başkanı Yu Yanhong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonunca yapılan ortak açıklamada, Yu'nun "parti disiplini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "disiplin ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

NATCM'de 2018-2023 yıllarında başkan yardımcısı, 2023-2026 yıllarında başkan olarak görev yapan 64 yaşındaki Yu, Şubat 2026'da görevden alınmıştı.

Yu, kurumun soruşturma geçiren ikinci başkan oldu. Yu'dan önceki NATCM Başkanı Yu Vınming, geleneksel Çin tıbbı ilaçlarının onay ve ürün kayıt süreçlerinde rüşvet almakla suçlanmış ve 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA