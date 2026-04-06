Haberler

Artemis II mürettebatı Ay'ın "etki alanına" girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artemis II görevindeki mürettebat, Ay'ın yer çekiminin baskın hale geldiği 'etki alanına' girdi. Uzay aracı, Ay'a 62 bin 800 kilometre mesafede bu geçişi gerçekleştirdi. Ekip, Ay'ın keşfedilmemiş bölgelerini görüntüleyerek gelecekteki misyonlar için bilgi toplayacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" girdi.

Orion kapsülündeki 4 astronot bu geçişi, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafedeyken gerçekleştirdi.

Uzay aracı, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" girdiği sırada, Dünya'dan 300 bin kilometrenin üzerinde bir uzaklıkta bulunuyordu.

Görevin bir sonraki önemli aşaması, mürettebatın Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemek olacak.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

