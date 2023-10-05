NASA New Horizons Misyonunu Uzatma Kararı Aldı

NASA, Kuiper Kuşağı'nı keşfetmek için gönderdiği New Horizons misyonunu genişletme kararı aldı. Misyon, cüce gezegen Plüton'u ve güneş sisteminin Neptün'ün yörüngesine yakın nesneleri inceliyor. NASA, misyonun 2020'lerin sonlarına kadar devam edeceğini duyurdu.

Nasa New Horizons misyonunu araştırmak için Güneş Sistemi'nin en uzak noktası, Kuiper Kuşağı'nda gözlem yapay uzay aracının görevini uzatmaya karar verdi. Nasa'nın bu ani kararı tüm bilim dünyasını şok etti. Çünkü uzay ajansı başta Kuiper Kuşağı'nı keşfetmek için araç gönderdi. Lakin Gezegen Bilimi Bölümü araştırmadan vazgeçip Güneş'i incelemeye yöneldi. Bu durum bazı gökbilimcilerin hiç hoşuna gitmedi. Neyse ki itirazlar meyvesini verdi. Nasa, inadından vazgeçti. İşte detaylar…

Nasa, Kuiper Kuşağı'nı keşfetmeye devam etmek için New Horizons misyonunu genişletiyor!

Nasa multidisipliner faaliyet yürüten New Horizons misyonu ile ilgili son kararını verdi. Bu misyon cüce gezegen Plüton'u, uydularını ve güneş sisteminin Neptün'ün yörüngesine yakın nesneleri inceliyor. New Horizons, 2006 yılında fırlatıldı. Bilinen güneş sistemimizin en uzak noktalarına yakın bir yörüngeye ulaşmak için yaklaşık 15 yıl harcadı.

Ayrıca New Horizons, güneş sisteminin oluşumundan kalma bir kalıntı olan Plüton'la karşılaşan ilk uzay aracı. Bu sayede ismini uzay tarihine yazdırmayı başardı. Plüton'un sistemine ulaştığında, uzay aracı daha önce fırlatılan herhangi bir derin uzay aracından daha uzağa gitmeyi başardı. Bununla birlikte en uzun bir süre (dokuz yıldan fazla) seyahat eden uzay araçlarından biri olma ünvanını da elinde tutuyor.

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Kuiper Kuşağı, Neptün'ün yörüngesinin arkasına uzanıyor. Kuyruklu yıldızlar ve asteroitler gibi buzlu nesnelerden oluşan bir halkadır. Gökbilimciler bunun güneş sistemimizin ilk günlerinden kalan kalıntılardan oluştuğunu düşünüyorlar. Bu misyon Dünya ile diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunun kökenlerini keşfetmemize yardımcı olacak.

Nasa, Kuiper Kuşağı'nda araştırmalardan vazgeçip yönünü Güneş'e çevirmişti. Doğal olarak, misyonun arkasındaki araştırmacılar buna karşı çıktı. Yeni görevleri yerine Kuiper Kuşağı ile ilgili çalışmalara devam etmek istiyorlardı. Görevin devredilmesi teklifine itiraz ettiler. Sonunda Nasa'nın inadından vazgeçirmeyi başardılar. NASA bu görevi 2020'lerin sonlarına kadar uzatılacağını duyurdu.

New Horizons misyonunu, heliofizik verilerini inceleyip toplarken aynı zamanda Kuiper Kuşağı'ndaki çalışmalarına devam edecek. Heliofizik, Güneş'in ve onun çevresindeki ortamla nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Ayrıca NASA, Parker Solar Probe da dahil olmak üzere birçok uzay aracını bu özel çalışma alanına tahsis etti.