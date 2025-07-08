Narkotik Tırı Akşehir'de Vatandaşları Bilgilendirdi
Akşehir ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin tırı, 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sırasında vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.
Akşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik tırı vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin narkotik tırı, Akşehir ilçesinde 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'ne geldi.
Tırdaki narkotik ekipleri, Nasreddin Hoca Mezarlığı önünde vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel