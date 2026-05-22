Van merkezli "Narkokapan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 98 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Van merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkokapan Van' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen "Narkokapan Van" operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol şartı hükümleri uygulandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda ve devam eden çalışmalarda 100 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
