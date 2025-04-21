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Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Tutuklu Sayısı 586'ya Ulaştı

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Tutuklu Sayısı 586'ya Ulaştı
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Ankara merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda, 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda tutuklanan şüpheli sayısı 586'ya yükseldi. Soruşturma devam ediyor.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 586'ya yükseldi.

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 586'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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