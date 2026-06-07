Narin Güran davasında cezası kesinleşen Salim Güran'ın muhtarlığı düştü; mahallede seçim yapılıyor

GÜRAN AİLESİ DİYARBAKIR'DA AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran (8) cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşen annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın akrabaları Dağkapı Meydanı'nda toplandı.

Aile üyeleri ellerinde dövizlerle yeniden yargılama talep etti. Yüksel Güran'ın annesi Remziye Çabaş, kızının torunu Narin Güran'ı öldürmediğini belirterek, "6 çocuk annesi Yüksel Güran, nasıl gelip kızını öldürecek. Kapınızı, camınızı kapatıp perdelerinizi de örtmüşsünüz" dedi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı