Narenciye Yüklü Kamyon Tarsus'ta Devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolünden çıkan narenciye yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, kamyondaki narenciye kasaları yola savruldu. Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesinin ardından trafik akışını normale döndürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan narenciye yüklü kamyon devrildi.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 38 UE 870 plakalı kamyon devrildi.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün yaralanmadığı kazada, kamyondaki narenciye kasaları yola savruldu.
Karayolları ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel