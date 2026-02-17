Haberler

İtalya'nın tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda çıkan yangında yapı tamamen zarar gördü

İtalya'nın Napoli kentinde bulunan tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda çıkan yangında hasarın büyük olduğu ve yapının tamamen zarar gördüğü bildirildi. Yangın sonucunda 60 kişi tahliye edildi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın Napoli kentindeki tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda çıkan yangında, hasarın boyutunun "çok büyük" olduğu ve yapının tamamen zarar gördüğü belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre yetkililer, Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın çıktığını açıkladı.

Hasarın boyutunun "çok büyük" olduğunu ve tarihi yapının tamamen zarar gördüğünü belirten yetkililer, "Tiyatro tamamen yıkılmış durumda, bize sadece dış yapının sağlam olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Yangından civardaki binaların da etkilendiğini belirten yetkililer, 60 kişinin tahliye edildiğini ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için daha sonra çalışmalar yapılacağını ifade etti.

