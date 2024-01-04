Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti
Endonezya'da sabah namazı sırasında kalp krizi geçiren cami imamı, secdede vefat etti. İmamın vefatı sonrası cemaatten biri namazı kıldırmaya devam ederken, imamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Endonezya'daki Al- Ula Camii'nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
CAMİ İMAMİ SECDEDE VEFAT ETTİ
Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii'nde 2 Ocak'ta sabah namazı sırasında cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi. Bahri, secdede vefat etti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bahri'nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti. İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.