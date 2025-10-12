Nallıhan Kuş Cenneti Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti ve çevresindeki korunan alanlarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen törenle Ulus'taki Ankara Kent Konseyi toplantı salonunda açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi ve Fotoğraf Sanatı Kurumu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, doğanın eşsiz güzellikleri tanıtıldı.

Sergi açılışına; Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 9. Bölge Milli Parklar Müdürü Gültekin Aksam ve çok sayıda davetli katıldı.

Sayısal fotoğraf kategorisinde Levent Açıkgöz birinci, Deran Atabey ikinci, Emrah Erdal üçüncü oldu. Drone kategorisinde ise Salih Kuş birinci, Arzu İbranoglu ikinci, Emirhan Tetik üçüncülüğü kazandı. Mansiyon ve sergileme ödülü kazanan fotoğrafçılara da para ödülleri verildi.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, etkinliğin bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde ilk kez 1997 yılında Nallıhan Kuş Cenneti'nde Foto Safari yarışması düzenlendi. Amacımız avcılığı fotoğrafla yapmak, yani 'öldürme, yaşat; tetiğe değil, deklanşöre bas' anlayışını yaymak. Bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz."