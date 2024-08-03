Nallıhan ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Yapılan açıklamada, bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı.
Nallıhan Yol Asfalt Şefi Bülent Akkaya, yaptığı açıklamada, ilçede bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
Akkaya, "52 personelimiz ile Nasuhpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sıcak asfalt serimini okulunun önüne kadar yaptık. Beltaş Köprüsü, Bağkur evleri, Demet Sokak'ta Nallıhan ASKİ ekiplerinin yağmur suyu ızgara çalışması bittikten sonra oralara da sıcak asfalt serimi yapacağız." dedi.