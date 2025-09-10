Haberler

Nallıhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın damperinin açılması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayda tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, seyir halindeyken damperi açılarak kömür transfer bantlarına çarpan tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Çayırhan Mahallesi D140 Karayolu üzerinde seyreden A.Ç. yönetimindeki 34 BGF 210 plakalı tırın dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı, sürücü durumu fark etmedi.

Aracın açık dorsesi, yol üzerinden geçen kömür transfer bantlarına çarptı.

Dorse, çarpmanın etkisiyle kömür transfer bantlarında asılı kaldı. Asılı haldeki dorseye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DHC 671 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.O. olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken tır sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
