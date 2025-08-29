Nallıhan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ş.D. ağır yaralandı. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü, hastaneye sevk edildi.
S.E. idaresindeki 06 NCA 85 plakalı kamyon, Çayırhan Mahallesi'nde Ş.D'nin kullandığı 06 FDU 647 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ş.D, Beypazarı Devlet Hastanesine ardından ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
