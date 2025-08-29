Nallıhan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Nallıhan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ş.D. ağır yaralandı. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü, hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

S.E. idaresindeki 06 NCA 85 plakalı kamyon, Çayırhan Mahallesi'nde Ş.D'nin kullandığı 06 FDU 647 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ş.D, Beypazarı Devlet Hastanesine ardından ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
