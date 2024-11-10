Nallıhan'da 'Komşu Köyün Delisi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Belediye Kültür Merkezinde sahnelenen 'Komşu Köyün Delisi' tiyatro oyunu, sanatseverlerden ilgi gördü. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçe halkının tiyatroya ilgisinin yüksek olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tiyatro oyunu "Komşu Köyün Delisi" sahnelendi.
Belediye Kültür Merkezindeki oyun, sanatseverlerden ilgi gördü.
Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçe halkının tiyatroyu sevdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.