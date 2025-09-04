Nallıhan'da Kadınlar İmece Usulü Geleneklerini Yaşatıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Tekirler köyünde kadınlar, erişte ve mantı gibi kışlık erzaklarını bir araya gelerek imece usulü hazırlayıp geleneklerini yaşatıyor.

Köyün kadın muhtarı Ümit Erol, "Bu dönem Tekirler köyünde ilk kez bir kadın olarak muhtar seçildim. Köyde nüfusumuz az olmasına rağmen bayan arkadaşlarımız ile eski geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Köyümüz mikro klima gibi bir iklime sahip olduğu için her türlü meyve ve sebze yetişiyor." dedi.

Eskiden olduğu gibi kışlık hazırlıklarını imece usulüyle hep birlikte yaptıklarını anlatan Erol, "Bu gün makarna kestik. Mantı yaptık. Mahalle muhtarı olarak kadın dayanışmasını önemli buluyorum. Katılan tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.