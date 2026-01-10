Nallıhan'da Elektronik Denetleme Sistemi kuruluyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, trafik kazalarını önlemek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına başlandı. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sistemin hayata geçirilmesi ile mal ve can kaybının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruluyor.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, Göynük-Nallıhan-Beypazarı devlet yolu üzerinde, Orman İşletme Müdürlüğü ile Fatih Mahallesi Kavşağı arasında bulunan İstanbul-Ankara istikametinde trafik kazalarını önlemek amacıyla EDS kurulması çalışmalarının başladığını belirtti.
Güngör, "Bu sistemin hayata geçirilmesi ile trafik kazalarının azaltılarak mal ve can kaybının önlenmesini hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel