Haberler

Nallıhan'da Elektronik Denetleme Sistemi kuruluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, trafik kazalarını önlemek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına başlandı. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sistemin hayata geçirilmesi ile mal ve can kaybının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruluyor.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, Göynük-Nallıhan-Beypazarı devlet yolu üzerinde, Orman İşletme Müdürlüğü ile Fatih Mahallesi Kavşağı arasında bulunan İstanbul-Ankara istikametinde trafik kazalarını önlemek amacıyla EDS kurulması çalışmalarının başladığını belirtti.

Güngör, "Bu sistemin hayata geçirilmesi ile trafik kazalarının azaltılarak mal ve can kaybının önlenmesini hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın