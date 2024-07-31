Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, esnafla buluştu

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Belediyesi Çay Bahçesi'nde esnafla buluştu.

Güngör, programda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde ilçeyi Nallıhan halkı ile ortak istişare ile yöneteceklerini söylediğini hatırlattı.

Çiftçilerle, gençlerle bir araya gelmesinin ardından istişare toplantılarında esnafla kahvaltılı toplantıda buluştuklarını belirten Güngör, "Nallıhan'ımız için hayırlı olsun inşallah. Katılıp gönül birlikteliği sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim." dedi.

İlçe esnafı ise toplantıda, kapalı pazar yeri, panayır ve araç park yeri taleplerini iletti.